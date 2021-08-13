В Волгоградской области план по вакцинации от коронавируса выполнили на 57%

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. В Волгоградской области 57% жителей, подлежащих вакцинации, привились от коронавируса, сообщили ТАСС в пятницу в администрации региона.

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"Привиты 57% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета", - сообщили ТАСС в администрации региона. Там уточнили, что вакцинацию от коронавируса прошли 700 тыс. жителей Волгоградской области.

По данным администрации, ежедневно прививочные центры области посещают около 16 тыс. местных жителей, с начала прививочной кампании регион получил более 796 тыс. доз вакцины, она поступает в соответствии с графиками.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области остается контролируемой, но напряженной", - добавили журналистам в администрации региона.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировали 335 новых случаев заражения, общее количество заразившихся за время эпидемии коронавируса составило 75 493 человек, из них выздоровели 67 093 пациента, зарегистрировали 2 018 летальных исходов.