{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти открыли памятник танкистам, погибшим на Лужском рубеже в августе 1941 года

Он выполнен из камня и изображает переднюю часть танка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Памятник танкистам первой Краснознаменной танковой дивизии, сражавшимся на Лужском оборонительном рубеже в августе 1941 года, открыли в пятницу в поселке Беседа Волосовского района Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Ровно 80 лет назад здесь шли ожесточенные бои <...> Нет большей награды для героически погибших здесь танкистов, чем наша память", - сказал, открывая памятник, председатель городского парламента Вячеслав Макаров, слова которого привели его слова в пресс-службе.

Памятник, изображающий переднюю часть танка, выполнен из камня. Над созданием монумента работали художники Иван Наливайко и Алексей Метик и архитекторы Глеб Чусовитин и Сергей Трифонов.

Участники церемонии почтили память павших танкистов минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Молосковицкое танковое сражение (11 15 августа 1941 года) стало самым крупным танковым сражением битвы за Ленинград. С обеих сторон в бой вступили более 600 танков трех немецких и одной советской танковой дивизии. Численный перевес оказался на стороне врага, но сражение дало советской армии время для создания обороны на ближних подступах к Ленинграду.

Теги
РоссияЛенинградская область
Орловские власти планируют обеспечить сортировку 100% ТКО за счет модернизации полигонов
По информации регоператора, также планируется возведение новых площадок
Читать полностью