В Ленобласти открыли памятник танкистам, погибшим на Лужском рубеже в августе 1941 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Памятник танкистам первой Краснознаменной танковой дивизии, сражавшимся на Лужском оборонительном рубеже в августе 1941 года, открыли в пятницу в поселке Беседа Волосовского района Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Ровно 80 лет назад здесь шли ожесточенные бои <...> Нет большей награды для героически погибших здесь танкистов, чем наша память", - сказал, открывая памятник, председатель городского парламента Вячеслав Макаров, слова которого привели его слова в пресс-службе.

Памятник, изображающий переднюю часть танка, выполнен из камня. Над созданием монумента работали художники Иван Наливайко и Алексей Метик и архитекторы Глеб Чусовитин и Сергей Трифонов.

Участники церемонии почтили память павших танкистов минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Молосковицкое танковое сражение (11 15 августа 1941 года) стало самым крупным танковым сражением битвы за Ленинград. С обеих сторон в бой вступили более 600 танков трех немецких и одной советской танковой дивизии. Численный перевес оказался на стороне врага, но сражение дало советской армии время для создания обороны на ближних подступах к Ленинграду.