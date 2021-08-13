В Испании на ферме по разведению норок произошла вспышка коронавируса

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Власти испанского автономного сообщества Галисия заявили о вспышке коронавируса на ферме по разведению норок. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регионального правительства.

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По его информации, власти уведомили центральный кабмин о существовании очага заражения коронавирусом. Ферма расположена в населенном пункте Абегондо. "В этом хозяйстве, где содержится 8 760 норок, было обнаружено три" инфицированных животных, уточнило правительство региона.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.