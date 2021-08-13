Две фотовыставки, посвященные 95-летию с рождения Фиделя Кастро, впервые открыли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Фотовыставки "Фидель в СССР", посвященные 95-летию со дня рождения лидера кубинской революции, бывшего председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Фиделя Кастро, впервые открыли в пятницу в Симферополе, сообщили журналистам в пресс-службе крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой.

"Первая выставка открылась на улице Карла Маркса. На ней представлены 24 фотографии, вторая - в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко, где представлено 52 фотографии, на которых запечатлены поездки Ф. Кастро в Советский Союз, его общение с советскими лидерами: Н. С. Хрущевым, Л. И. Брежневым и М. С. Горбачевым, посещение городов СССР и встречи с жителями Москвы, Мурманска, Свердловска, Красноярска, Ленинграда, Волгограда, Ташкента, Иркутска, Самарканда, Абхазии, Киева", - говорится в сообщении.

В библиотеке также представлена выставка из более чем 60 книг о Фиделе Кастро, а также сборники его выступлений, статей на русском и испанском языках, издания, посвященные искусству Латинской Америки, сборники для детей, выходившие на Кубе.

"Масштаб личности Фиделя Кастро поражает. Это был последний революционер XX века, которого застало наше поколение. Он поднимал людей на борьбу, и они ему верили, шли за ним. Уверена, что ознакомление с фотовыставкой будет полезно для крымчан", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов Крыма, руководителя региональной организации Российского общества дружбы с Кубой Ирины Кивико.

Четыре года назад в самой западной точке Крымского полуострова поселке Оленевка был открыт монумент Фиделю Кастро. По некоторым данным, лидеры кубинской революции Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара посещали Крым в рамках визита в СССР в начале 1960-х. Свидетельств об их пребывании мало, местные краеведы говорят, что визиты были в некотором роде секретными. Например, есть свидетельства очевидцев, что Кастро и Гевара посещали лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма, но, как сообщили ТАСС в пресс-службе Международного детского центра, никаких официальных документов на этот счет нет.