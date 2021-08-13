Крупнейший в мире музей велосипедов создадут в Гостином дворе ярославского Ростова

ТАСС, 13 августа. Крупнейший в мире музей велосипедов намерены создать в Ростове Ярославской области для привлечения туристов. Он разместится в Гостином дворе, где в настоящий момент ведется реконструкция, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"После реставрационных работ в Гостином дворе планируется разместить крупнейший в мире музей велосипедов. Здесь будут представлены более ста экспонатов, созданных в период с середины XIX века до 60-х годов ХХ века", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции Гостиного двора ведутся в рамках инвестиционного проекта "Ростов Великий - духовный центр России", соглашение о реализации которого в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор "Вояж" Олег Жаров. Объем частных инвестиций в проект составит 1,65 млрд рублей. "Реализация проекта позволит обеспечить сохранность и возрождение богатого исторического наследия Ростова, значительно увеличить его туристическую и инвестиционную привлекательность, создать дополнительные рабочие места", - приводит пресс-служба слова Миронова.

По проекту, в Гостином дворе разместится еще несколько мест, которые должны заинтересовать туристов, в том числе Всероссийский центр венчания и крещения, а также первый в стране сюжетный мультимедийный парк на основе оригинального сценария, в котором переплетаются история городов Золотого кольца, фэнтези и игра. Кроме того, предусмотрено создание крупнейшего в России Музея карет и саней, музеев ретро-автомобилей, ювелирных часов, истории кирпичного производства с интерактивной площадкой, музея театра и кино с театральным кафе, бара-музея Васи Ложкина и паба "Английский бульдог" с самой крупной в мире коллекцией бульдогов Александра Гафина. Работы планируется завершить к 2025 году.