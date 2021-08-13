Орловские власти планируют обеспечить сортировку 100% ТКО за счет модернизации полигонов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Орловской области планируют обеспечить к 2030 году 100% сортировки твердых коммунальных отходов и снижение объемов их захоронения за счет введения в эксплуатацию нового и модернизации существующих мусорных полигонов, сообщил ТАСС в пятницу региональный оператор по обращению с отходами УК "Зеленая роща".

Глава Минприроды Александр Козлов на совещании 11 августа отметил, что в ряде регионов России, в том числе в Орловской области установленные показатели по проекту комплексной системы обращения с ТКО не позволяют выполнить указ президента по достижению к 2030 году 100% сортировки ТКО и снижения объемов захоронения мусора в два раза.

"Для достижения целей, определенных указом, планируется ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса ООО "Экополис" и его последующая модернизация, позволяющие направлять на утилизацию не менее 50% входящих на обработку твердых коммунальных отходов. Одновременно департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области подготовил и направил в адрес операторов по обработке ТКО письма с предложением о модернизации существующих мусоросортировочных комплексов", - сказали в управляющей компании.

В 2021 году в Орловской области доля утилизированных ТКО в общей массе образованных отходов достигла почти 44%, доля мусора, направленного на обработку, - 100%. На захоронение, в том числе после предварительной обработки, направляют около 56% твердых коммунальных отходов.