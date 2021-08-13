Эксперты ООН выясняют, был ли установлен на Сицилии европейский температурный рекорд

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) намерена выяснить, был ли установлен на острове Сицилия 11 августа европейский температурный рекорд в 48,8 градуса Цельсия. Этим займется группа экспертов, сообщила в пятницу в Женеве штаб-квартира ВМО.

На настоящий момент официально признанным ВМО рекордом для Европы является температура 48 градусов, зафиксированная 10 июля 1977 года в Афинах.

Организация пояснила, что температура 48,8 градуса была зарегистрирована на Сицилии 11 августа 2021 года на "станции наблюдения за погодой, находящейся, скорее, под управлением региональной агро-метеорологической сети, а не национальной метеослужбы Италии". Причем это произошло "во время интенсивной волны тепла в Италии, Испании и ряде районов Северной Африки".

"ВМО активно изучает эти наблюдения, но на настоящий момент мы не можем ни подтвердить, ни отрицать их достоверность", - заявил профессор Рэндалл Сервени, в ведении которого находится Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях. По его словам, необходимо верифицировать данные наблюдений на Сицилии "в интересах научного понимания и точности".

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, создала экспертную группу для изучения предполагаемого нового рекорда. Организация пояснила, что такая работа "нередко требует много месяцев". Установление достоверности зафиксированных максимальных температур "имеет большое значение, так как помогает получить картину погоды и климата".

Метеорологи не исключают, что нынешняя интенсивная волна тепла в Средиземноморье приведет к новым температурным рекордам, в частности, в Испании. Пока что самой высокой для этой страны считается температура 47,3 градуса, зафиксированная в Кордове в 2003 году.