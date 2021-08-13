На Урале ожидается потепление до 32 градусов

ТАСС, 13 августа. Жаркая погода преимущественно без осадков с температурами до 32 градусов выше нуля прогнозируется в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"14 августа в Свердловской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью - 7-12 градусов выше нуля, днем - 25-30 градусов выше нуля. 15 августа - облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью - 12-17 градусов тепла, днем - плюс 22-27 градусов", - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила ТАСС, что август на Урале в этом году умеренно теплый, температура может быть выше нормы на 1 градус.

Наиболее жаркая в эти выходные погода ожидается в Курганской области - температура воздуха там повысится до 32 градусов тепла в воскресенье. Осадков 14-15 августа также не будет, сообщили в региональном гидрометцентре. Челябинские синоптики прогнозируют 30-градусную жару, при этом ночью 14 августа в горах и низинах температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. В субботу в Челябинской области возможны порывы западного ветра до 11 м/ с, отметили в региональном гидрометцентре.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 14-15 августа установится погода с температурой до 27 градусов выше нуля, в воскресенье возможен кратковременный дождь. Также дожди пройдут на севере УрФО - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Температура в обоих регионах днем составит от 17 до 29 градусов тепла, добавили в Обь-Иртышском гидрометцентре.