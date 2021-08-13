Кузнецова выступила против принудительной вакцинации детей и взрослых

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции школьников, несовершеннолетних и взрослых.

"Безусловно мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и несовершеннолетних, но и всех вне зависимости от возраста. Никакой принудительной вакцинации - только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо", - заявила она в пятницу журналистам.

При этом Кузнецова подчеркнула, что по отношению к тем, кто не прививается, никаких "санкций быть не должно".

Ранее Кузнецова сообщила, что родители несовершеннолетних должны принимать решение о вакцинации детей от коронавируса. Для этого родители должны быть осведомлены о результатах клинических испытаний вакцин.

В России 5 июня начались клинические исследования применения вакцины "Спутник V" для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет. Они продлятся год, и по итогам может быть принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавирусной инфекции.