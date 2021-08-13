В Северную Осетию прибыл первый передвижной медицинский комплекс

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Первый передвижной медицинский комплекс прибыл в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в пятницу.

"В Северной Осетии компания "ПМК-МЕДЭК" презентовала первый передвижной медицинский комплекс. Всего в республике их будет четыре. Проект реализуется по инициативе врио главы РСО-Алания Сергея Меняйло", - говорится в сообщении.

Поликлиника на колесах прибыла из Великого Новгорода. В каждый из комплексов входят по три автомобиля - с медицинским оборудованием, сопровождения для доставки медицинского персонала, а также для забора анализов.

Жители республики смогут пройти обследование у терапевта, невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, УЗИ-специалиста. Оборудование, которым оснастили комплекс, позволяет выявить заболевания на ранней стадии. За один день медицинские услуги смогут получить до 40 человек. Прием будет вестись в рамках объемов, полученных от Фонда обязательного медицинского страхования.

Один из четырех модулей полностью отведут для детей. Автомобиль будет базироваться возле школ, согласно заключенным контрактам с министерством труда и социального развития. В присутствии родителей дети смогут пройти диспансеризацию.

"Медицинская помощь для наших жителей, в том числе из отдаленных населенных пунктов, будет бесплатной, а сам комплекс круглогодично начнет циркулировать по республике. Передвижной медицинский комплекс полностью обеспечивается узкими специалистами. В районах, к сожалению, есть дефицит таких кадров, поэтому машины будут выезжать в каждый из них", - сказал врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.