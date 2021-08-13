Кузнецова призвала создать необходимые условия для очного обучения школьников с сентября

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила важность учебного года для учащихся школ в очной форме обучения, и призвала создать все необходимые для этого условия.

"Очень важно, чтобы все пошли в школу. И никакого дистанционного образования - только очная форма обучения. И здесь нужно создать для этого все условия, и этой цели надо добиваться", - сказала Кузнецова в пятницу журналистам.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в июне заявил, что ответа на вопрос, как начнется учебный год в российских школах, пока нет, но у младшеклассников, скорее всего, он будет очным.