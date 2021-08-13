Здание закрытого экспериментального завода СПбГУ реконструируют для нужд военной кафедры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Пустующий двухэтажный корпус СПбГУ в Петергофе, в котором до конца 2000-х годов располагался опытно-экспериментальный завод университета, капитально отремонтируют для нужд военной кафедры вуза. Стоимость ремонтных работ составит 213 млн рублей, срок завершения реконструкции - конец ноября 2022 года, следует из данных портала госзакупок.

"Капитальный ремонт здания СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 31, лит. А. Поставщик - ООО "Строительное дело-СГ". Цена контракта - 213,5 млн рублей. Срок выполнения работ - с 25 августа 2021 г. по 30 ноября 2022 г. <…> Проектом предусмотрен капитальный ремонт нежилого здания для нужд военной кафедры университета", - говорится в итоговой конкурсной документации.

Здание 1973 года постройки общей площадью почти 7 тыс. кв. м. строилось для размещения в нем научно-исследовательского факультета Ленинградского университета, а после - опытно-экспериментального завода, разработки которых поставлялись крупным НИИ на территории города. Согласно проведенному обследованию объекта, корпус не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии. Отмечаются многочисленные разрушения фундаментов, стен и крыши, аварийное состояние отдельных частей здания.

Подрядчику предстоит произвести капитальный ремонт всего объекта с полной реставрацией основных конструкций. Планируется замена сетей водо- и теплоснабжения, канализации, а также электрических сетей пустующего корпуса. Отдельное внимание уделят благоустройству прилегающей территории с ремонтом дворовой площадки и подъездных дорог. Согласно разработанному проекту реконструкции, на месте оконных проемов планируется оборудовать девять ворот для доставки макетов военной техники в выставочные залы факультета военного обучения.