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В Би-би-си осудили отказ продлевать визу ее корреспонденту в Москве

Выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ, заявили в вещательной корпорации
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Вещательная корпорация Би-би-си осудила решение российских властей отказать ее корреспонденту в Москве в продлении рабочей визы. Об этом говорится в распространенном вещателем заявлении главы Би-би-си Тима Дэйви.

"Выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ, что мы решительно осуждаем", - сказал он.

Дэйви добавил, что Би-би-си "призывает российские власти пересмотреть их решение" и продолжит "независимо и беспристрастно" освещать события в РФ.

Как ранее пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва разъяснила представителям Би-би-си причины такого решения. Она напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала о соответствующих мерах в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии", однако в Би-би-си не обращали на это внимания.

Виза Сары Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа.

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