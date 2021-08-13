В Архангельской области построят медцентр для реабилитации после инсультов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Архангельской области вместе с группой компаний "УЛК" направят 1 млрд рублей на создание в Устьянском районе медицинского центра по реабилитации инсультов и инфарктов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"С группой компаний "УЛК" сейчас реализуем проект по строительству современного медицинского центра в Устьянском районе. Думаю, у нас есть все основания полагать, что это будет одно из самых современных медучреждений региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Как отметил в свою очередь генеральный директор группы компаний "УЛК" Владимир Буторин, 13 августа подписали соглашение на 1 млрд рублей. "Группа компаний "УЛК" направит 500 млн рублей на строительство центра, а на его оснащение 500 млн рублей выделит правительство Архангельской области. Мы планируем создать лучший медицинский центр по реабилитации инсультов и инфарктов", - рассказал он.