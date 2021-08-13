Из четырех лагерей в Краснодарском крае эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Четыре детских лагеря эвакуированы в Краснодаре из-за подтоплений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено <…> чытыре социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в детском оздоровительном лагере "Северянка" Темрюкского района, в котором размещены 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место размещения. Из детского оздоровительного лагеря "Огонек" в Анапе проведена эвакуация 332 детей. Из детского лагеря "Лебяжий Берег" эвакуированы 225 детей, из лагеря "Ровесник" - 45 детей эвакуированы в среднюю школу с. Ачуево. Всего эвакуированы 932 ребенка. В пресс-службе отметили, что во всех местах эвакуации для детей организовано питание.

По данным Анапского ОМВД, сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В Instagram-аккаунте они уточнили, что из лагеря "Огонек" также эвакуировали 50 сотрудников санатория.

В ОМВД добавиили, что эвакуированы также восемь человек в поселке Уташ. "Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города-курорта Анапа", - добавили в ведомстве.

В ряде районов Краснодарского края ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь.