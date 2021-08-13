В Марий Эл приобретут более 80 автомобилей для медорганизаций к 2026 году

ТАСС, 13 августа. Марий Эл получит более 80 автомобилей для медорганизаций до 2026 года по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". В этом году планируется приобрести почти 60 единиц автотранспорта, сообщает пресс-служба минздрава Республики Марий Эл.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сообщил, что в ближайшие три года дополнительно будут направлены пять тысяч новых машин скорой помощи в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны.

"В 2021 году запланировано приобретение 59 единиц автотранспорта, на сегодня проведены аукционы и заключены контракты на поставку 46 автомобилей на общую сумму 40,5 млн. рублейь <…> Кстати, всего в республику в рамках программы ["Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл"] за пять лет будет поставлено 83 автомобиля", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения республики Ангелину Ушакову.

Замминистра, которую цитирует пресс-служба, отмечает, что на данный момент 24 автомобиля уже прибыли в районы республики.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что за последние три года было приобретено 76 автомобилей, всего эксплуатируется 98 автомобилей скорой помощи. По данным региональной программы, на конец 2020 года более 95% автомобилей медорганизаций используются более 10 лет.

Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021-2025 годы разработана для повышения доступности, качества и оперативности оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в том числе - сельскому. На реализацию мероприятий региональной программы на 2021-2025 годы предусмотрено 2 060 766,4 тыс. рублей, в том числе 1 993 998,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 66 768,3 тыс. рублей - средства бюджета Республики Марий Эл.