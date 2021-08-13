Сбросы воды с Волгоградского гидроузла увеличат, чтобы улучшить водоснабжение астраханцев

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Росводресурсы по предложению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина приняли решение увеличить сбросы с Волгоградского гидроузла, что позволит улучшить водохозяйственную обстановку в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

В Астраханской области на фоне высоких температур и отсутствия осадков сложилась неблагоприятная водохозяйственная обстановка - из-за снижения уровня воды отмечается ухудшение водоснабжения в отдельных населенных пунктах, из-за нарушения кислородного режима происходят заморы рыбы, возобновляются ландшафтные пожары в Дельте Волги, а также есть риски возникновения торфяных пожаров.

"Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, Астраханская область направила предложения об обеспечении сбросов с Волгоградского гидроузла с 11 августа по 10 сентября в объеме 5,5 тыс. куб. м/с. Это предложение было поддержано Федеральным агентством водных ресурсов, что позволит улучшить водохозяйственную обстановку в регионе", - говорится в сообщении.

В регионе существует проблема с качественным водоснабжением небольших населенных пунктов, где жители используют воду из рек. С 2014 года в Астраханской области фиксируют случаи массовой гибели рыбы из-за маловодья - недостатка снега, осадков и, как следствие, малого количества воды в водохранилищах. В 2018 году ущерб от гибели рыбы в некоторых районах Астраханской области превысил 15 млн рублей. В 2019 году уровень воды в Волге снизился почти на два м, он составил 235 см вместо многолетней отметки в 432 см.