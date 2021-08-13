Эксперты ВОЗ выступили за рациональное использование вакцин

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Страны мира должны придерживаться глобального подхода к борьбе против пандемии и рационально использовать имеющиеся вакцины. Об этом говорится в опубликованном в пятницу газетой Le Monde призыве шести специальных посланников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Группу авторов петиции возглавил профессор Дэвид Набарро, специалист по вопросам мирового здравоохранения.

"Мировая ситуация является опасной, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, выступаем с призывом возобновить усилия стран, направленные на достижение глобального подхода к пандемии. Существуют два направления, продвижение по которым явно следует сделать более быстрым", - отметили эксперты.

"Первое из них - это необходимость срочно реализовать на деле прозвучавшие призывы к тому, чтобы вакцины использовались рационально. Известно, что около 3 млрд доз были распространены в мире, однако лишь 90 млн из них - через программу COVAX. Но не следует забывать, что 60 стран мира зависят от этой системы в получении вакцин и что уровень вакцинации населения у них в среднем ниже 3%. Международному сообществу надлежит разработать стратегии мирового, регионального и национального уровней, в рамках которых вакцины будут направляться наиболее уязвимому населению", - говорится в призыве.

В нем отмечается, что в противном случае работники системы здравоохранения, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями рискуют заболеть тяжелыми формами ковида. "Также следует поддержать призыв ВОЗ обеспечить вакцинацию к сентябрю не менее 10% населения каждой из стран, а затем ускорить темпы вакцинации с тем, чтобы 40% населения были вакцинированы к концу 2021 года. Но чтобы достичь этой цели, необходимо вакцинировать еще 250 млн человек в странах с низким или ниже среднего уровнем дохода. В первую очередь прививки должны получить сотрудники системы здравоохранения, а также люди со слабым здоровьем", - подчеркнули эксперты.

Применение вакцин

По мнению спецпосланников ВОЗ, достичь этого возможно, разрешив в срочном порядке применение в странах всех 11 вакцин, одобренных ВОЗ. Также необходимо создать специальный механизм быстрого доступа к средствам борьбы с коронавирусом, предоставив возможность развивающимся странам производить вакцины на своей территории.

"Важнейшими средствами, которые должны позволить одержать победу над пандемией, являются инвестиции в производство вакцин и диагностических средств, в работы по секвенированию вируса, в усиление мониторинга случаев заболевания. Также страны, располагающие большим количеством вакцин, не должны создавать их долговременные крупные запасы и не должны стремиться привить все население в условиях, когда другие страны не располагают вакцинами. Не следует забывать, что, прибегая к подобным шагам, они действуют против собственных интересов. Потому что интенсивное распространение вируса в странах, лишенных вакцин, увеличивает вероятность появления все более заразных и все более опасных штаммов вируса, что грозит опасностью сделать нынешние вакцины неэффективными", - добавили авторы призыва.

Вторым важным направлением эксперты считают неукоснительное следование санитарным нормам - люди должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию. "Очень важно восстановить доверие населения и сделать так, чтобы люди осознали, что именно они являются одним из опорных пунктов сопротивления вирусу. Это даст им силы продолжать применять эти меры, хотя с начала пандемии прошло уже более года", - подчеркивается в статье.

"Необходимо срочно спасать жизни, на странах всей планеты лежит моральное обязательство осуществлять это. Мировая солидарность сегодня необходима как никогда. <...> Никто не сможет чувствовать себя в безопасности, пока защита не будет обеспечена всем", - говорится в призыве специальных посланников ВОЗ.