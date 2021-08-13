Власти подготовили комплекс мер для сохранения лечебных факторов региона Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Комплекс мер для сохранения и рационального использования лечебных и оздоровительных факторов региона Кавказских Минеральных Вод разработан властями по инициативе полпредства президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Он предусматривает контроль при уточнении зон горно-санитарной охраны и при строительстве в границах городов-курортов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры региона в приоритетном порядке, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полпредства.

"13 августа заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО Руслан Гурьев провел совещание, посвященное состоянию и перспективам развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды <…> В рамках обсуждения был выработан комплекс мер, направленный на своевременный мониторинг ситуации, усиление информационно-разъяснительной работы в сфере природоохранного законодательства с гражданами и юридическими лицами, а также по сохранению и рациональному использованию лечебных и оздоровительных факторов региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что, в частности, решено привлекать экспертное сообщество при уточнении границ зон горно-санитарной охраны, усилить межведомственное взаимодействие при организации мониторинга за физико-химическими и бактериологическими показателями минеральных вод. Кроме того, будет усилена разъяснительная работа с недропользователями в части обеспечения нормативной эксплуатации месторождений, обеспечен контроль за осуществлением градостроительной деятельности в границах городов-курортов, а также приняты меры по приоритетной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры на территории Кавказских Минеральных Вод.

Отмечается, что в ходе совещания обсуждался вопрос о состоянии гидроминеральной базы региона КМВ, в том числе качества добываемой минеральной воды, который находится на постоянном контроле полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО Юрия Чайки. Участники совещания пришли к мнению, что в настоящее время гидроминеральная база единого Минераловодского артезианского бассейна удовлетворяет запросам потребителей, как для лечебных целей, так и для промышленного розлива. Отпускаемая лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов соответствует ГОСТу.

"Однако отмечено, что в условиях развивающейся санаторно-курортной отрасли, а также ежегодного прироста населения, регион испытывает мощную антропогенную нагрузку на окружающую среду, связанную с массовой застройкой в зонах горно-санитарной охраны, увеличением объема сточных вод и высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры, что в отдаленной перспективе может негативно повлиять на состояние источников минеральных вод", - говорится в пресс-релизе.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.