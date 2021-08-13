Две свалки площадью более 30 га планируют рекультивировать в Нижнем Новгороде к 2025 году

ТАСС,13 августа. Власти рекультивируют две свалки площадью более 30 га в Нижнем Новгороде до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой губернатора и правительства региона.

"Свалки отходов, расположенные на улице Заовражной и Московском шоссе, будут рекультивированы в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". <…> Площадь свалки, расположенной на улице Заовражной, составляет 3 га. На свалке преобладают бытовые, строительные и промышленные отходы. Площадь свалки на Московском шоссе - 27,6 га", - отмечается в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что реализацию мероприятий по ликвидации данных объектов запланировали на 2023-2024 годы. Администрация Нижнего Новгорода уже заключила контракты на разработку проектно-сметной документации. Подрядчики проведут изыскательные работы по проекту и после получения положительного заключения государственных экспертиз до 1 мая 2022 года Минэкологии региона направит заявку в Минприроды России.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, рекультивация двух объектов позволит улучшить качество жизни свыше 1 млн человек. Точную стоимость работ по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земельных участков определят после разработки проектной документации.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.