Медоборудование на сумму более 200 млн рублей передадут в больницы Марий Эл

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Медицинское оборудование на общую сумму более 200 млн рублей поставят в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Марий Эл в пятницу.

"Заключены контракты на поставку в 2021 году 15 единиц оборудования на общую сумму 206,8 млн рублей", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения республики Ангелину Ушакову, отмечая, что некоторая часть оборудования уже начала поступать.

Она добавила, что в поликлинику медсанчасти №1 города Йошкар-Олы будут закупили компьютерный томограф. Это позволит организовать первый в республике современный амбулаторный рентгенологический центр. По словам Ушаковой, из республиканского бюджета выделили около 7 млн рублей на подготовку помещения под размещение компьютерного томографа.

Кроме того, благодаря экономии бюджетных средств регион сможет дополнительно приобрести 16 единиц медоборудования и два автомобиля на 18,2 млн рублей. Проект программы направили на согласование в Минздрав России.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2026 года планируется построить детскую поликлинику в Девятом микрорайоне Йошкар-Олы, поликлинику в поселке Юрино, врачебные амбулатории в селе Кокшайск Звениговского района, в поселках Силикатном и Краснооктябрьском Медведевского района и два фельдшерско-акушерских пункта - в деревне Учейкино Волжского района и деревне Тат-Китня Мари-Турекского района. Общая сумма постройки всех объектов составит почти 860 млн рублей. По словам замминистра, в деревне Учейкино Волжского района медпункт уже построили, осенью он примет первых пациентов.

Региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл" на 2021-2025 годы разработали для повышения доступности, качества и оперативности оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в том числе сельскому. На реализацию мероприятий региональной программы на 2021-2025 годы предусмотрели 2,06 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей - средства федерального бюджета, 66,7 млн рублей - средства бюджета Республики Марий Эл.