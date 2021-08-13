Вильфанд предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20-27 м/с прогнозируются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края 14 и 15 августа. Особенно опасной погода будет в Крыму, где пройдут "небывалые дожди" и выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем", - рассказал он.

По словам Вильфанда, непогода также затронет Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию с 14 по 15 августа. В этих регионах ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20-25 м/с.

Метеоролог сообщил, что очень сильные и опасные дожди также пройдут 14-15 августа в Эвенкийском районе Красноярского края, а днем и ночью 14 августа в Саратовской области прогнозируются ливни, грозы, ветер местами до 25 м/ с, крупный град. "Крупный град - это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую", - отметил Вильфанд.

Вильфанд высоко оценил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые своевременно предупредили местных жителей и властные структуры о непогоде на юге России 11 августа. По его словам, последствия могли бы быть крайне масштабными и с большим количеством жертв.

"Метеорологи использую часто оксюморон "хороший прогноз плохой погоды". Так вот еще 11 августа были предсказаны очень сильные дожди, усиление ветра в Крыму, на Черноморском побережье. Прогнозы Росгидромета оправдались и помогли минимизировать печальные последствия", - отметил он.