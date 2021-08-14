NBC: против американского комика Билла Косби выдвинули новые обвинения в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Суд Санта-Моники (штат Калифорния) наметил на 18 апреля 2022 года слушание по делу о домогательствах в отношении американского комика Билла Косби. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

По его сведениям, обвинения против 84-летнего Косби выдвинула Джуди Хут, которая заявляет, что в 1974 году, когда ей было 15 лет, комик напоил ее и приставал к ней. Законы штата Калифорния позволяют пережившим в детстве сексуальное насилие инициировать дело только административного характера.

Комик вышел на свободу только этим летом, после того как суд в Филадельфии (штат Пенсильвания) отменил приговор за совершение им противоправных действий сексуального характера. Суд присяжных в апреле 2018 года признал Косби виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре того же года актер был приговорен к тюремному заключению.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).