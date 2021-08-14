Эксперт: дальнейшие мутации коронавируса могут привести к росту летальности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты - вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%, следует из данных штаба.

"Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки", - сказал Жемчугов.

Он отметил, что такая адаптация вируса - это ответ в том числе на вакцинацию. "Потому что вакцинация - фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь", - отметил собеседник агентства.

"Единственный выход - быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться", - подчеркнул он.