На Камчатке стартовал краевой экологический фестиваль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Спортивно-экологический фестиваль "День вулкана" начался на Камчатке с массового восхождения на Авачинский вулкан. Всего на него небольшими группами поднимутся около 500 человек, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Из-за пандемии на массовое восхождение допускаются люди группами не более 100 человек, которые заранее пришли регистрацию. Доступ на территорию, где проходит мероприятие, закрыт для незарегистрированных гостей. Всего пропуск получили 500 человек. Там же проходил чемпионат Камчатского края по альпинизму в дисциплине "скайраннинг", в котором участвовали 78 человек. Они представляли семь регионов страны", - сказали в правительстве.

Праздничная программа фестиваля запланирована на два дня. В субботу у подножия вулкана пройдут соревнования по управлению планетоходами и беспилотными летательными аппаратами. Управлять аэрофотосъемочным и робототехническим комплексом будут дети. У подножия Козельского вулкана пройдут спортивные, развлекательные и творческие площадки, мастер-классы и мотогонки по склону вулкана "Вертикальный заезд". А на закате начнется масштабный арт-фестиваль "Высота".

"День вулкана" впервые организовали в 2008 году у подножия "домашнего" исполина - вулкана Авачинская сопка. Его высота составляет 2 741 м. На сегодня он является одним из действующих вулканов полуострова.