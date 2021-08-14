МВД хочет изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МВД России прорабатывает вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права с целью осознанного понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении автомобилем в различных дорожных ситуациях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
"В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.
В МВД подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. "Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", - добавили в ведомстве.
В дальнейшем МВД России представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.
С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части - поездки по городу.