Разработчик "Эпиваккороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в разработавшем вакцину центре "Вектор".