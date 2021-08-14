Разработчик "Эпиваккороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в разработавшем вакцину центре "Вектор".
"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - говорится в сообщении.
"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.