{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разработчик "Эпиваккороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной в России

Препаратом сейчас разрешено прививать граждан старше 18 лет
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в разработавшем вакцину центре "Вектор".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - говорится в сообщении.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Синоптики сообщили, что купальный сезон в Москве продлится еще минимум шесть дней
Температура воды в Москва-реке в данный момент составляет плюс 20-21 градус
Читать полностью