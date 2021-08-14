Жители пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель в Якутии получили первые выплаты

ТАСС, 14 августа. Более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, чьи дома пострадали от лесных пожаров, получили единовременные выплаты по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости, сообщил в субботу журналистам глава муниципалитета Никита Андреев.

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7 августа огонь в селе, возле которого действовали два пожара, из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу. Проводилась эвакуация людей, пострадавших в ЧП нет.

"8 августа подписано распоряжение главы о выдаче 30 тыс. рублей на каждого члена семьи тем семьям, которые потеряли жилые помещения. Эти выплаты уже доведены до получателей в полном объеме. Первоначальный список был 175 человек, они получили в полном объеме. Сейчас мы уточняем по спискам, предварительно, еще 14 человек [добавлены] по итогам сверки с ФМС и по хозяйственной книге", - сказал глава района.

Инженерная рота, направленная Минобороны РФ в Якутию для тушения пожаров, задействована в селе Бясь-Кюель. По информации министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, координатора работ по оказанию помощи жителям села Степана Саргыдаева, 25 военных занимаются вывозом мусора и дотушиванием пожаров.

"Непосредственно на пожары около села Орто-Сурт направлены два МТ-ЛБ (бронетранспортера) с четырьмя военнослужащими и два МТ-ЛБ с четырьмя военнослужащими направлены на пожар, который вышел на территорию Бердигестяхского наслега (сельского поселения)", - добавил Андреев. В Горном районе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 59 природных пожаров, общая пройденная огнем площадь составляет примерно 1,2 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.