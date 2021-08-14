Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии

ТАСС, 14 августа. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике. Об этом он заявил на совещании в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района, где сейчас наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка.

"Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", - сказал Трутнев.

При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. "Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей", - сказал полпред.

В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.