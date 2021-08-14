В Гидрометцентре сообщили, где сейчас теплее всего вода в море на Черноморском побережье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Самое теплое море на Черноморском побережье в Сочи и Туапсе, а самое прохладное - в Евпатории и Анапе. Температура воды составляет 27 и 24 градуса тепла на этих курортах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды на курортах по-прежнему очень теплая и комфортная. В Сочи и Туапсе она составляет даже 27 градусов тепла", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температура моря в районе Евпатории, Анапы 24 градуса тепла, Феодосии - 25 градусов тепла, Алушты, Геленджика, Ялты - 26 градусов тепла.