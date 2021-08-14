Почти 99 тыс. иностранцев за полгода запретили въезд в Россию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решение о запрете въезда в Россию за первое полугодие текущего года принято в отношении почти 99 тысяч иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешен въезд в Россию почти 99 тысячам лиц", - сказал собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству, иностранцу запрещается въезд в Россию, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения. Кроме того, такое решение принимается, если в отношении иностранного гражданина вынесено решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации, у него имеется неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления на территории России, он неоднократно (два раза и более) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок, уклонился от уплаты налога или административного штрафа.

Также основанием для запрета иностранному гражданину въезжать в РФ могут стать отсутствие документов, необходимых для получения визы, полиса медицинского страхования, действительного на территории России, невозможность подтвердить наличие средств для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов. Запретить въезд в Россию иностранцу могут также в том случае, если он превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

В августе было принято два решения о запрете на въезд в Россию, получившие широкий резонанс. 10 августа на десять лет запрещен въезд в Россию гражданину Киргизии, который совершил нападение на русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре "Технопарк" в Бишкеке. 13 августа МВД РФ сообщило, что принято решение о запрете въезда на территорию страны на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после его высказывания о русских. Как отмечал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Вагабзаде "на камеру назвал русских свиньями".

Аналогичное решение принято в отношении Куата Ахметова - организатора так называемых языковых патрулей в Казахстане, который заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к его соотечественникам.