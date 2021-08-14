На дамбе Петербурга усовершенствуют систему, прогнозирующую подъем уровня воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений доработает математическую модель, которая прогнозирует подъем уровня воды в Финском заливе и позволяет рассчитать время открытия и закрытия дамбы. Дамба обеспечивает городу полную безопасность, но усовершенствование системы сделает работу КЗС более точной, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по эксплуатации дирекции предприятия Игорь Полищук.

В августе Комплекс защитных сооружений, проходящий от Лисьего Носа через остров Котлин до порта Бронка, отмечает юбилей - 10 лет дамба защищает город от нагонных морских наводнений. За это время было предотвращено 26 наводнений, ущерб от которых мог бы достигнуть 123 млрд рублей.

"Комплекс как защищал Петербург от наводнений, так и будет защищать. Нам требуется усовершенствовать систему прогнозов - математическую модель, которая прогнозирует подъем уровня воды и позволяет нам рассчитать время закрытия и открытия КЗС. Как любой программный продукт, она требует постоянной доработки, иногда в ней возникают ошибки", - сказал он.

Створки дамбы закрываются, когда из-за циклонов происходит подъем уровня воды. Математическая модель учитывает различные факторы, влияющие на этот процесс, и позволяет специалистам вовремя подготовить КЗС к закрытию.

На время закрытия дамбы и на работу КЗС в целом влияет не только подъем уровня воды. По словам Полищука, необходимо учитывать и другие, более масштабные факторы - глобальное потепление, усиление циклонов, влияние намывных территорий у Васильевского острова, которые меняют зеркало акватории и уменьшают ее площадь. "Необходимо создать математическую модель, которая бы позволила прогнозировать влияние этих факторов. Мы двигаемся в этом направлении, попросили Минстрой России поучаствовать в этом, провести совместное совещание с заинтересованными организациями: это и Минприроды, и администрация Петербурга", - сказал собеседник агентства, отметив, что Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого запросил финансирование из бюджета на создание такой модели.

Изменения климата приносят неудобства при эксплуатации дамбы. "Мы столкнулись с такой ситуацией в зимний период, когда Финский залив не был полностью закрыт льдом и образовалась мелкая шуга. Она проникала в створки затворов через сливные отверстия, заполнив кормовую часть на несколько уровней и существенно утяжелив конструкцию", - рассказал Полищук. К страшным последствиям это не привело, специалисты изменили сливные отверстия во избежание подобных ситуаций.

Создание намывных территорий у Васильевского острова влечет за собой уменьшение зеркала акватории Невской губы и повышение уровня воды. "Мы не знаем, как из-за намывов изменятся течения, как изменится гидрология Невской губы. Без этой модели, без точных расчетов ничего нельзя сказать однозначно", - отметил Полищук.

На защите города

По словам заместителя генерального директора, комплекс построен с большим запасом надежности. Он способен защитить город от наводнения с повышением уровня воды до 5, 45 м - такие масштабные наводнения происходят крайне редко.

За все время эксплуатации Петербург могли бы захлестнуть 26 наводнений. Одно из них случилось в декабре 2011 года, когда шторм Патрик мог поднять уровень воды в Неве на 3 м., это почти катастрофический уровень. В 2015 году прошел шторм Десмонт с тремя пиками подъема уровня воды. Тогда комплекс был закрыт наибольшее за свою историю количество часов - 41 час. Всего в 2015 году было семь наводнений, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если бы не работа дамбы. Такая же ситуация сложилась и в 2020 году.

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга начали строить в конце 1970-х, но по разным причинам работы не раз замораживали, а сроки сдачи объекта неоднократно откладывали. Общая стоимость проекта с учетом строительства дорожно-гидротехнического комплекса для движения по дамбе составила более 139,6 млрд рублей. В состав Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель.