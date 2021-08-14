В правительстве не поддержали возведение ПДД в статус федерального закона

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на законопроект депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, согласно которому правила дорожного движения должны устанавливаться федеральным законом, а не постановлением кабмина. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Как указывают в комиссии, правилами и основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения "сформирована целостная нормативно-правовая система, включающая в себя совокупность норм федеральных законов, положений стандартов, технических регламентов". "Изменение правил в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нормам федеральных законов, приведет к затруднениям в правоприменительной практике", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, установление ПДД "федеральным законом с сохранением конструкций норм, свойственных подзаконным нормативным правовым актам, а также ссылок на нормативные правовые акты меньшей юридической силы не отвечает требованиям юридической техники". "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. Авторы убеждены, что изменение статуса ПДД даст возможность исключить непубличный характер внесения изменений в них, а участие в этой работе депутатов позволит учитывать местную специфику.