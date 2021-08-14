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Водоснабжение 3,2 тыс. жителей Самары восстановили после аварии на трубопроводе

Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения произошла в Куйбышевском районе

ТАСС, 14 августа. Холодное водоснабжение в 40 многоквартирных домах Куйбышевского района Самарской области, где проживают около 3,2 тыс. человек, восстановлено после аварии. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Ремонтные работы проводили аварийные бригады ООО "СКС". Водоснабжения потребителей восстановлено в 06:00 (05:00 мск) 14 августа", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Куйбышевском районе городского округа Самара по улице Эльтонская, 17. На время ремонтных работ без воды остались 3 160 человек, из которых 497 - дети. Водоснабжение социально значимых объектов нарушено не было.

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