Задержанный главврач больницы Северной Осетии предупреждал о проблемах с кислородом

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Задержанный главврач больницы Северной Осетии, где погибли пациенты, направлял до трагедии письма министру здравоохранения республики с оповещением в том числе о проблемах с кислородом. Как сообщили в пресс-службе министерства, вопрос планировали решить, деньги были выделены.

"Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 7 и 8 июля 2021 года в Министерство здравоохранения Северной Осетии поступили запросы о необходимости выделения 800 тыс. рублей на строительство второй кислородной линии. Вопрос был рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства, были выделены указанные финансовые средства.

Также в Минздрав поступило письмо от руководства больницы с указанием потребности в аппаратах ИВЛ. Этот вопрос неоднократно поднимался руководством министерства на заседаниях кабмина региона. До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе Минздрава из других медицинских организаций в больницу было привлечено необходимое оборудование - девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы.

Кроме того, по запросу главного врача о дополнительном выделении ИВЛ-аппаратов были направлены средства в размере 69,6 млн рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).

В целях обеспечения бесперебойных поставок медицинского кислорода в адрес завода-изготовителя было направлено соответствующее обращение с просьбой не снижать объем поставок медицинского кислорода. Помимо этого, проводилась работа по поиску альтернативных поставщиков.

Гибель пациентов в больнице

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП с гибелью 11 человек в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.

10 августа следователи задержали главврача больницы по делу о гибели пациентов. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).