Музыку скифов воссоздадут на Ставрополье по материалам археологических раскопок

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Данные археологических изысканий помогут воссоздать музыку скифов на историческом фестивале в Ставрополе. Реконструкторы будут использовать инструменты, аналогичные найденным при различных раскопках, сообщила ТАСС научный сотрудник музея искусств народов Востока, специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отдела-заповедника Татарское городище Ольга Брилева.

"Нам нужно было музыкальное сопровождение, но рядовые ансамбли здесь не подойдут. О скифской музыке мы знаем лишь то, что некоторые инструменты находили при раскопках, это что-то похожее на дудочки. Попробуем в археологическом плане использовать те материалы, которые есть, попробовать импровизацию на тему музыкальных инструментов, которые реально находили в раскопках", - сказала она.

Фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре, пройдет на территории Татарского городища в Ставрополе в сентябре 2021 года. В организации фестиваля работникам музея и городской администрации будут помогать реконструкторы из разных регионов России.

"Мы обратились к реконструкторам, которые имеют успешный многолетний опыт проведения подобных мероприятий в условиях городской среды, это московские реконструкторы. Имея связи по всей России, они собирают реконструкторов из разных уголков страны. Приедут реконструкторы, которые интересуются скифской культурой, имеют скифские костюмы и могут интересно провести для горожан мероприятие", - пояснила Брилева.

Количество участников и формат фестиваля будут определены в соответствие с эпидемиологической обстановкой. "За год до пандемии мы начали проводить научно-популярную работу в рамках недели археологии, она вызвала большой отклик. Мы поняли, что у горожан есть интерес к этому направлению, город видит в Татарском городище потенциал для привлечения туристов. Мы пробуем в этом году в первый раз, если первое пройдет успешно, то это станет началом ежегодных мероприятий на городище", - отметила ученый.

Татарское городище является крупнейшим археологическим памятником Предкавказья. Оно включает фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным историков, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского.