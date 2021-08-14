Периметр вокруг упавшего в озеро на Камчатке вертолета обследуют глубоководными дронами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Обследование территории вокруг упавшего в четверг вертолета с туристами в Курильское озеро на Камчатке ведется с помощью специализированных дронов, сообщила в субботу пресс-служба Кроноцкого заповедника.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела троих найдены, пятеро числятся пропавшими без вести.

"С помощью глубоководных дронов ведется обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолета, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолет со дна озера", - говорится в сообщении.

В пятницу вертолет был найден на глубине 110 м. Корпус воздушного судна практически цел.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. Авиакомпания в настоящий момент принимает решение о размере выплат погибшим и пострадавшим. В пятницу Росавиация приняла решение о запрете на совершение авиакомпанией коммерческих перевозок.