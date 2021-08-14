На Кубани дополнительно развернули два ковидных госпиталя

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Власти Кубани дополнительно развернули два ковидных госпиталя на 120 и 60 коек в Новороссийске и Анапе соответственно, сообщили в субботу в региональном оперштабе.

"В регионе для приема пациентов с коронавирусом дополнительно перепрофилировали два медучреждения. Их открыли на базе городских больниц Новороссийска (120 мест) и Анапы (60 мест). На сегодняшний день больных с COVID-19 принимают 28 госпиталей. В них развернули 7 440 коек", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Как ранее сообщали в оперштабе со ссылкой на вице-губернатора региона Анну Минькову, на Кубани растет число молодых пациентов с коронавирусом, а за последний месяц в крае были развернуты три ковидных госпиталя. При этом за последнюю неделю в регионе было выявлено 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 1% ниже показателей предыдущей недели.

По последним данным, в Краснодарском крае за весь период наблюдения коронавирус был диагностирован у 62 421 пациента, 48 030 человек выздоровели. В стационарах находятся 3 346 пациентов, еще 6 404 человека лечатся на дому.