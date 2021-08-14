Крупная алмазодобывающая компания Якутии поможет со строительством домов в сгоревшем селе

ТАСС, 14 августа. Лидер алмазодобывающей отрасли - АК "АЛРОСА" - перечислит 200 млн рублей на строительство домов в селе Бясь-Кюель, пострадавшем от лесного пожара, сообщил в субботу журналистам глава республики Айсен Николаев.

7 августа в селе, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет.

"Мы считаем, что восстановление жилья в Бясь-Кюеле [составит] порядка 250 млн рублей. <...> Принято решение, и я могу его озвучить, что компания "АЛРОСА" перечислит 200 млн рублей через Фонд будущих поколений на строительство домов здесь, в Бясь-Кюеле. Это большая сумма, я считаю, что ее хватит для всех строительных работ, ну и, конечно, ряд других компаний готовы нам помочь в этом вопросе", - сказал Николаев.

Ранее глава Горного района Якутии, где расположено село, Никита Андреев сообщал, что более 170 жителей населенного пункта, чьи дома пострадали от лесных пожаров, получили единовременные выплаты по 30 тыс. рублей на предметы первой необходимости.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.