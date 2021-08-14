В РФ зафиксировали 819 смертей от ковида за сутки. Это третий подряд максимум за пандемию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 819, до 169 683. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Максимум по количеству смертей за сутки в России обновляется третий день подряд: в четверг штаб сообщил о 808 умерших, в пятницу - о 815.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,58%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 57 смертей, в Санкт-Петербурге - 48, в Иркутской области - 39, в Краснодарском крае - 34, в Пермском - 29, в Ростовской и Нижегородской областях - по 28.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 144, до 6 579 212. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

В частности, в Москве за сутки выявили 2 317 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1 823, в Подмосковье - 1 307, в Нижегородской области - 544, в Свердловской - 524. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 541 639 - максимума с 19 января.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 550, до 5 867 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 844 человека, в Санкт-Петербурге - 1 899, в Подмосковье - 1 857, в Пермском крае - 555, в Красноярском - 501.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 317 против 2 529 днем ранее, до 1 540 205. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 57 против 59 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии умерли 26 539 заболевших, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 844, до 1 407 723. В городе, по данным штаба, продолжают лечение 105 943 человека.