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Путин поздравил коллектив газеты "Спорт-Экспресс" с 30-летием издания

Президент отметил, что спортивное издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Спорт-Экспресс" с 30-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Президент отметил, что спортивное издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России.

"Благодарю талантливый, профессиональный, сплоченный коллектив "Спорт-Экспресса" за неустанный труд и преданность своему делу, за продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни", - говорится в телеграмме.

Газета "Спорт-Экспресс" была основана 14 августа 1991 года.

Теги
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