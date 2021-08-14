Путин поздравил коллектив газеты "Спорт-Экспресс" с 30-летием издания

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Спорт-Экспресс" с 30-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Президент отметил, что спортивное издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России.

"Благодарю талантливый, профессиональный, сплоченный коллектив "Спорт-Экспресса" за неустанный труд и преданность своему делу, за продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни", - говорится в телеграмме.

Газета "Спорт-Экспресс" была основана 14 августа 1991 года.