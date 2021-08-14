В "Сириусе" выбрали призеров первой в РФ премии для молодых математиков

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Лауреаты Премии молодым математикам России, присуждаемой за цикл научных работ, были объявлены в рамках Конференции международных математических центров мирового уровня, проходящей в Научно-технологическом университете "Сириус" в Сочи, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

Как пояснили в пресс-службе образовательного центра, эта награда является первой в России премией для молодых математиков.

"Имена первых лауреатов Премии молодым математикам России, учрежденной Образовательным центром "Сириус", назвали на Конференции международных математических центров мирового уровня. Награда присуждается за цикл научных работ в области высшей математики в трех номинациях: "Молодые ученые" до 35 лет, "Аспиранты" и "Студенты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на премию были номинированы 58 человек, из них 19 студентов, 17 аспирантов и 22 молодых ученых до 35 лет. Победители получили денежные награды в размере от 100 до 300 тыс. рублей, кроме того, среди участников были выбраны ученые, которые получат грант на участие в Международном конгрессе математиков, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Конференция, на которой были названы лауреаты премии, собрала на территории "Сириуса" более 600 российских математиков и гостей из 25 стран. Как уточнили в пресс-службе, столь масштабная математическая конференция проводится в стране впервые с 1962 года. Вручение премии для молодых ученых, как и конференцию, планируется проводить ежегодно.