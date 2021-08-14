В Славянске-на-Кубани восстановили работу водозабора, отключенного из-за непогоды

13 августа власти города сообщили, что из-за аварийного отключения электроэнергии был остановлен городской водозабор.

"К утру восстановлена работа городского водозабора. В дома славянцев поступила вода", - говорится в сообщении. Кроме того, в городе идут работы по восстановлению линии электропередачи, в них задействованы шесть бригад специалистов.

"За ночь поступило 190 заявок от жителей города по откачке ливневых вод с дворовых территорий. В 77 из них вода зашла в дом. От ливня пострадали крыши трех многоквартирных домов", - сообщили в администрации. Также из-за сильного ветра были сломаны более 20 деревьев.

При этом, как уточнили власти, размещения населения в эвакуационных пунктах не потребовалось. В городе продолжает действовать режим ЧС.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.