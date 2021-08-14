В столице ко дню археолога откроется выставка "Москва сквозь века"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выставка "Москва сквозь века" пройдет с 16 по 20 августа в столице. Мероприятие будет приурочено ко Дню археолога, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"С 16 по 20 августа по адресу: улица Люсиновская, дом 8, стр. 1 жители Москвы и гости столицы смогут посетить выставку и познакомиться с артефактами, обнаруженными столичными археологами в районе Китай-города. Мероприятие приурочено ко Дню археолога, который празднуется в России 15 августа", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на выставке представлена часть одного из крупнейших собраний археологических предметов XIV-XVIII столетий. Особый интерес представляет так называемый военный комплекс находок конца XVI - начала XVII столетий. Это прекрасно сохранившийся железный шлем "мисркого" типа или "мисюрка". Он представлял собой полукруглую металлическую пластину, которая покрывала лишь теменную часть головы. А к ее краям крепилась длинная кольчужная сетка. Такой вид защитного головного убора был распространен на Руси в XVI веке.

"В представленной коллекции есть железный наруч. Так называлась деталь латного доспеха, служившая для защиты рук воина. Ее надевали поверх кольчуги. Кроме этого, на выставке можно увидеть отреставрированные детали ружей - пищалей и фузей, - наконечники стрел, а также фрагмент клинкового оружия", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание следует уделить комплексу ранних предметов, относящихся к XII-XV векам. Среди артефактов представлены височные кольца вятичей, женские обереги-лунницы, а также перстни и стеклянные браслеты, одна из самых древних валют человечества - ракушки каури, пряслица, которые тоже могли заменять монеты, а также фрагменты древнерусской керамики.

"Все находки, представленные на выставке, которую мы открыли ко Дню археолога, были обнаружены на улице Ильинке (на территории Китай-города) при проведении археологических исследований. Предметы и украшения относятся к XII-XV векам. Их собирали и бережно реставрировали в течение последних трех лет. Предметы по окончании выставки, осенью этого года, передадут в Музей Москвы", - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.