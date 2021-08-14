Военно-историческую реконструкцию "Штурм полицейского поста Хандаса" провели на Сахалине

ТАСС, 14 августа. Сахалинское отделение общественной организации "Поисковое движение России" совместно с коллегами из Хабаровска и Владивостока для жителей Смирныховского района и участников форума "ОстроVa" провели профессиональную военно-историческую реконструкцию "Штурм полицейского поста Хандаса". Участники воспроизвели бой, проходивший в этих местах 11-12 августа 1945 года, передает корреспондент ТАСС.

В реконструкции поучаствовали около 40 жителей островного региона, а также Приморского и Хабаровского краев. Они были одеты в форму Красной Армии и японских захватчиков. Также службу несли санитары и военные журналисты. В бою задействовали образцы вооружения Второй мировой войны. Выстрелы производились холостыми патронами из знаменитых винтовок и карабинов Мосина, пистолетов-пулеметов Шпагина, пулеметов Максима и Дегтярева, японской винтовки Арисака.

Во время проведения военно-исторической реконструкции в этом году впервые использовали орудие М-30 1938 года. Специально для боя также было закуплено около тонны образцов обмундирования солдат того времени. В месте проведения реконструкции на весь день установилась жаркая солнечная погода, не было ветра. Полюбоваться боем приехало огромное количество зрителей: участники форума "ОстроVа", а также местные жители и гости из соседних районов. После проведения военного представления участники реконструкции фотографировались со всеми желающими и давали детям пострелять из настоящего оружия тех времен.

Реконструкция боя проходила в рамках форума "ОстроVа", открытие которого запланировано на 15 августа. Это единственный федеральный форум на российском Дальнем Востоке. Организаторами мероприятия выступили правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках форума ежегодно проходит конкурс молодежных проектов. "ОстроVа" - единственный всероссийский молодежный форум, где грантовый конкурс для участников проводится через месяц после завершения мероприятия. Участники могут разработать идею в дни работы площадок, а после, с поддержкой и консультациями сахалинских экспертов, довести ее в виде проекта до самого конкурса. Помимо занятий для участников предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа.

Об операции

11 августа 1945 года подразделения Красной Армии начали операцию по освобождению от японских оккупантов южной части Сахалина. Штурм укреплений противника у полицейского поста Хандаса длился на протяжении двух дней. Победа в этом бою положила начало освобождению Южного Сахалина от японских захватчиков.