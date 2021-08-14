Путин поинтересовался у многодетной семьи из Надыма впечатлениями от отпуска в Сочи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, узнал об их впечатлениях от отпуска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. км в Краснодарский край. Путин тогда предложил "сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи" и пообещал, что им будет "организован хороший отдых".

"Путин спросил о впечатлениях семьи Гавриленко от отпуска в Сочи", - рассказали в пресс-службе Кремля.

В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк "Ривьера", дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, на курорте Роза Хутор, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада.

"Путин пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска", - добавили в пресс-службе.

Семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края.