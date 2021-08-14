За порядком на акциях протеста в Париже будут следить около 1,6 тыс. полицейских

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 1,6 тыс. полицейских будут следить за соблюдением порядка в ходе трех манифестаций в Париже против применения так называемого санитарного пропуска. Как сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на МВД республики, правоохранители ожидают, что акции протеста пройдут в мирном ключе.

Согласно прогнозам министерства, на очередные манифестации в Париже могут выйти до 20 тыс. человек. К настоящему времени в столице запланированы три марша протеста, которые начнутся после 14:00 мск. Всего в субботу планируется провести порядка 200 акций по всей Франции, в которых могут принять участие до 250 тыс. человек.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции. Каждую неделю их количество только увеличивалось, и 7 августа МВД сообщило о 237 тыс. протестующих на улицах французских городов. Теперь же власти готовятся к еще большему числу участников, поскольку с 9 августа санитарные пропуска во Франции стали обязательными для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния.