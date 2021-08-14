Крымские власти заявили о решении проблемы с вывозом мусора в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос с вывозом мусора в курортной Феодосии, с которым ранее поручал разобраться глава Крыма Сергей Аксенов, был оперативно решен. Об этом сообщил в субботу председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

В августе Аксенов сообщил, что получал большое количество обращений в соцсетях от жителей Феодосии с жалобами на неудовлетворительное качество уборки мусора в городе.

"Вопрос вывоза мусора в Феодосии был решен в оперативные сроки. Объезд придомовых территорий, на которых расположены контейнерные площадки, показал, что навалы мусора отсутствуют, сами контейнеры убраны максимально чисто. Подобная работа в городе будет продолжена", - сообщил Гоцанюк в Facebook.

В рамках совещания с городской администрацией также было поручено в скором времени начать работы по ремонту дорог в Феодосии. "Поручил руководителям управляющих компаний регулярно проводить встречи со старшими домами, обсуждать виды необходимых работ для конкретного дома. <...> Также обсудили необходимость скорого начала ямочного ремонта в городе. Эти работы будут начаты в ближайшее время", - сообщил Гоцанюк.