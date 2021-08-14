Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой в минувший в четверг упал в Курильское озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по 1 млн рублей компенсации, сообщил в субботу губернатор края Владимир Солодов.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Авиакомпанией "Витязь-Аэро" принято решение, что дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию", - сказал губернатор.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены.

В настоящий момент со дна озера удалось поднять три тела. Судьба еще пятерых пассажиров остается неизвестной.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.