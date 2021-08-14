Нормы ГТО в 2021 году можно будет сдать на 460 спортивных мероприятиях

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 460 спортивных мероприятий, участники которых смогут сдать нормативы ГТО, запланированы в России на 2021 год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий в том числе вопросы физической культуры и спорта.

"В 2021 году запланировано более 460 различных спортивных мероприятий по тестированию норм комплекса ГТО", - говорится в поздравительной телеграмме ко Дню физкультурника, опубликованной в субботу на сайте кабмина.

Вице-премьер отметил, что правительство РФ, Минспорта, а также региональные спортивные ведомства и учреждения совершенствуют условия для занятий физической культурой и спортом, чтобы каждый россиянин "мог сделать выбор в пользу активного и здорового образа жизни". Для жителей страны, желающих заниматься спортом на профессиональном и любительском уровнях, открыты десятки тысяч спортивных сооружений в регионах РФ.

"Россия всегда была спортивной страной, и триумф отечественного спорта на международной арене еще раз подтверждает любовь россиян к занятиям спортом и физической культурой", - отметил Чернышенко.

По его словам, вдвойне приятно, что этот праздник в 2021 году отмечается после успешного выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио.

День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа.